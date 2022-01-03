الهند تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 إلى 18 عاما ضد فيروس كورونا

نيودلهى (أ ش أ)

بدأت السلطات الصحية فى الهند اليوم الاثنين، تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى ظل زيادة عدد الإصابات وفرض قيود أكثر صرامة للحد من تفشى متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت شبكة "إن دى تى فى" الهندية - أنه سيتم اعطاء لقاح "كوفاكسين" الهندي لهذه الفئة العمرية. ومن المقرر البدء في إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعاملين في المجال الصحي اعتبارا من العاشر من يناير الجاري.

وسجلت الهند 33 ألفا و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و922 ألفا و882 مصابا.

وسجلت الهند 33 ألفا و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و922 ألفا و882 مصابا.