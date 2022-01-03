الهند تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 إلى 18 عاما ضد فيروس كورونا

بدأت السلطات الصحية فى الهند اليوم الاثنين، تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى ظل زيادة عدد الإصابات وفرض قيود أكثر صرامة للحد من تفشى متحور "أوميكرون" شديد العدوى.
وأوضحت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت شبكة "إن دى تى فى" الهندية - أنه سيتم اعطاء لقاح "كوفاكسين" الهندي لهذه الفئة العمرية.
ومن المقرر البدء في إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعاملين في المجال الصحي اعتبارا من العاشر من يناير الجاري.
وسجلت الهند 33 ألفا و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و922 ألفا و882 مصابا.
وسجلت الهند 33 ألفا و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و922 ألفا و882 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداى" اليوم الاثنين، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 481 ألفا و893 شخصا بعد وفاة 123 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن 10 آلاف و846 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و295 ألفا و407 أشخاص.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 145 ألفا و582 حالة.
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