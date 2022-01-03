الهدف مظهر لائق.. توزيع 4000 زى أزهرى على خطباء المساجد بالبحيرة.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مديرية أوقاف البحيرة، توزيع دفعة جديدة من الزى الأزهرى، على الخطباء وأئمة المساجد المختلفة بقرى ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد قطع الملابس التى تم توزيعها على الخطباء بالبحيرة، تحت إشراف الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة نحو 4000 زى أزهرى جديد ، وذلك من اجل تحقيق المظهر اللائق لكافة الدعاة.

من جانبه، أكد الشيخ حامد عيسوى مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحيرة، أنه تم توزيع الزى الأزهرى على خطباء المساجد وفقا للشروط المقررة تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية، مضيفا أن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، اهتمت بشكل واضح بالمظهر الخارجى للدعاة إلى جانب اهتمامها بالمضمون أيضا والمتمثل فى تنمية مهاراتهم، ورفع مستواهم الثقافى والعلمى.

فيما أكد الشيخ طارق ابو المكارم مدير المكتب الفنى بأوقاف البحيرة، تكثيف الجهود لتدريب كافة الأئمة وخطباء المساجد بالتعاون مع جامعة الأزهر، ودمنهور وذلك ليتماشى المظهر اللائق مع المضمون الجيد، مضيفا أن الدورات التدريبية للدعاة وخطباء المساجد تتضمن الجوانب العلمية والفقهية، التى يتم تنفيذها وفق لخطة وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى بالإضافة التدريبات الثقافية والتكنولوجية، خاصة التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت لها دورا كبيرا إلى الحياة المعاصرة.



يذكر أن وزارة الأوقاف توفر هذا العام أكثر من 100 ألف زى أزهرى، يتم توزيعها كاملة على الأئمة فى عام واحد لأول مرة فى تاريخ الوزارة منذ إنشائها.



وتم توزيع 5000 زى جديد كدفعة أولى من صرف الزى الثالث، و4000 عمامة للأئمة كدفعة أولى من توزيع العمائم لهذا العام المالى 2021/2022 .







4000 زى أزهرى على خطباء المساجد بالبحيرة



توزيع 4000 زى أزهرى على خطباء المساجد بالبحيرة



توزيع زى أزهرى على خطباء المساجد بالبحيرة



جانب من الحدث



جانب من توزيع الزى



جانب من توزيع زى الدعاة











