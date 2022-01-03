النيابة الإدارية تحيل مدير الشؤون الصحية بالإسكندرية إلى المحاكمة التأديبية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، إحالة مدير مديرية الشؤون الصحية ومسؤولين آخرين إلى المحكمة التأديبية، بسبب تراخيهم والمساس بحقوق الدولة المالية، وشمل قرار الإحالة كلا من سعيد.م.س، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ومحمد.ع.أ، عضو إدارة المشتريات، ومدحت.ا.م، باحث قانونى، ومحمد.ح.م، مدير إدارة التموين الطبى، وغادة.ع.ع، مشرف إدارة التخطيط والمتابعة، وجمال.م.ح، مدير إدارة التفتيش المالى.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة فى القضية التى حملت رقم 1754 لسنة 2021 التى باشرها المستشار كريم الرفاعى رئيس نيابة الصحة، بإشراف المستشار بهاء الدين شوقى مدير النيابة؛ فإن المذكورين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال إستكمال و إنهاء الإجراءات الخاصه بعمليه رفع كفاءه قسم الإستقبال والطوارئ وجزء من السطح أعلى قسم الحروق بمستشفى راس التين العام والصادر بشأنها موافقه السلطه المختصه في 9/12/2020 وذلك بعدم البت فى طلب تأجيل باقى الأعمال المتبقية للعملية وعدم البت فى موقف العملية بالرغم من علمه بموضوع العملية مما ترتب عليه عدم تنفيذ كامل الأعمال محل العمليه و الموضحة بأمر الشغل الصادر من إدارة التموين الطبي مركزي في 23/12/2020 وتجميد موقف العملية حتى تاريخه، تراخى فى إتخاذ الإجراءات الجدية و اللازمة حيال إعتماد مستندات صرف قيمة المستخلص الجارى الصادر لصالح شركة المقاولات بقيمة الأعمال المنفذة بعمليه رفع كفاءه قسم الأستقبال والطوارئ وجزء من السطح أعلى قسم الحروق بمستشفى راس التين العام والصادربشانها موافقه السلطه المختصه في 9/12/2020 عن الفترة من1/2/2021 وحتى 19/9/ 2021 مما من شأنه تحميل جهه عمله قيمة فوائد التأخير عن الفترة بين تاريخ تقديم المستندات الرسمية بالمبلغ المطلوب حتى تاريخ الصرف والتي تقدر بسعر الإئتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي وقت المحاسبة.