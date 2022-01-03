النقل: انتهاء توسعة الدائرى من المريوطية حتى المنيب نهاية الشهر الجارى

كتب ـ رضا حبيشى

تابعت وزارة النقل أعمال التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، حيث بدأت الجولة بتفقد المسافة من أوتوستراد المعادي مرورا بطريق السخنة فالقاهرة الجديدة فطريق القاهرة /السويس فطريق القاهرة /الاسماعيلية طريق بلبيس الصحراوي فمنطقه وكوبري عدلي منصور ثم مدينة السلام فمنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار، والتي تم الانتهاء من أعمال التوسعة بها، ثم تفقد الوزير المسافة من محور الفريق العصار حتى طريق الإسكندرية الزراعي، حيث يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة لتطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وجاري الانتهاء منه.

وطالع أعمال التنفيذ في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، كما تم الانتهاء من التوسعة فى القطاع من الاوتوستيراد حتى تقاطع محور الحضارات، حيث وجه الوزير بسرعة رصف تلك المسافة وفتحها للمرور وكذلك متابعة اللمسات النهائية للانتهاء من أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99 % .

واستعرضت أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين كما تابع الوزير الاعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً الى القاهرة الجديدة، وكذلك متابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر، ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال ربط المحور بالطريق الدائري ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين وشدد على تنفيذ الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية .

كما تابعت الوزارة إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ حيث جاري البدء في الاعمال التنفيذية بالمشروع هذا وقد تم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

ووجهت وزارة النقل بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير نفق كارفور بالمعادي، والذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح مدخل النفق من الطريق الداعم بدلًا من الطريق الرئيسي لحل الاختناقات المرورية في منطقة كارفور لتسهيل حركة تنقل المواطنين، مشددة على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية واستمرار إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مناشدة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والاستغلال الاستثماري الأمثل للمساحات أسفل الكباري وكذلك استغلالها في انشاء مواقف مخططة للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي BRT .

وأكدت وزارة النقل، أن القوس الجنوبي الغربي من أوتوستراد المعادي وحتى المريوطية جاري الانتهاء من التوسعة وحيث يدخل الخدمه تباعاً كل جزء يتم الانتهاء من توسعته ورصفه وأنه يتم إنهاء القطاع من المريوطية حتي المنيب بنهاية يناير 2022، كما يتم الانتهاء من أعمال النيوجرسي ورفع كفاءة الطريق بالكامل من خلال عمل طبقات استعدال بالكامل لبعض الأماكن التي كان بها بعض الميول، حيث يعاد ضبط المناسيب بها في الاتجاه الخارجي قبل رصف الطبقة السطحية، والتي سيتم تنفيذها بأعلى مستوى حيث سيكون الطريق بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير الشامل له طريق عالمي، كما أنه جاري الانتهاء من مشروع إنارة الطريق الدائري باعمده الهاي ماست و جاري تنفيذ منظومة ITS لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامه على الطريق.

ولفتت إلى أنه تم البدء في تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع BRT التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعماريه والإنشائية لها منها محطات (السويس وموقف العاشر والمرج ومسطرد وبهتيم وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعى) و حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي ثم حاره داخليه مخصصه للاتوبيسات BRT ليصبح الاجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه لافتاً الى ان هناك عدد من التحالفات العالميه المهتمة بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات BRT .