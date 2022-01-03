المفتى: صفحة دار الإفتاء على فيس بوك رقم واحد على العالم فى المؤسسات الدينية

تحدث الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، عن جهود دار الإفتاء فى التواصل مع المواطنين عبر مواقع السوشيال ميديا وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة الزيادة السكانية.

وقال "علام": "صفحة دار الإفتاء على فيس بوك رقم واحد فى العالم من حيث أعداد المشتركين وذلك فى المؤسسات الدينية بالصفحة فيها 11 مليون مشترك".

ومازح المفتى نواب الشيوخ قائلا: "صفحة الفنان محمد هنيدى أكبر مننا"، موضحا أن صفحة دار الإفتاء الأكبر فى العالم ورقم واحد على المؤسسات الدينية.

وأشار المفتى، إلى أن هناك لجان الإلكترونية تهاجم تتبع جماعات متطرفة تهاجم دار الإفتاء حال صدور فتاوى تنتقد أفكارهم الإرهابية.