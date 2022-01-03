المجلس التصديرى للأثاث: 7% زيادة فى صادرات القطاع لتسجل 235 مليون دولار 2021

كتب – إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للأثاث، أن صادرات القطاع سجلت صعود بنسبة 7% لتبلغ 235.590 مليون دولار خلال أول الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 مقابل 219 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت السعودية في مقدمة الدول المستوردة من مصر بما قيمته 58 مليون دولار خلال أول 11 شهر من 2021، تلتها الإمارات بـ 31 مليون دولار ثم العراق بـ26 مليون دولار وسلطنة عمان 16 مليون دولار والسودان 14 مليون دولار ثم أمريكا 13 مليون دولار.

وحققت الصادرات للأردن 11 مليون دولار و7 ملايين دولار إلى السوق الليبي و4 ملايين دولار لإيطاليا وأخيرا باقي دول العالم 56 مليون دولار.

وكان المجلس التصديري للأثاث، أعلن أن حجم صادرات القطاع سجلت 212 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021، بنسبة ارتفاع 10% عن الفترة المماثلة من العام السابق.