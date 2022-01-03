الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع سبب تحسن التحصيل بشركات التوزيع الـتسعة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات مسبوقة الدفع لها دور كبير فى تحسين نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه النوعية من العدادات تحافظ على حق الدولة و المواطن معا.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة شعاع لها دور هام فى انتظام عملية التحصيل و شحن العدادات مسبوقة الدفع خاصة بعد إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، ومن خلال قيامها بشكل مستمر بتطوير الآليات الإلكترونية لتسجيل القراءات و متابعة العدادات مسبوقة الدفع ، مما ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء.

وأوضح شاكر، أن قرار إسناد مهمة المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع كان له دور فى القضاء على عدد كبير من أشكال التلاعب بعدد من شركات توزيع الكهرباء، وذلك من خلال اعتمادها على آليات تكنولوجية حديثة تكشف كل أشكال المخالفات.