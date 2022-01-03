القوى العاملة: تعيين 27 شاباً واستخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة بكفر الشيخ

كتبت ــ آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 27 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 613 شاباً.

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 12 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 292 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 155 منها لعدم الاستيفاء ومنحها مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 155 منشأة انتهت بتحرير 33 محضر سلامة وصحة مهنية .