اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 08:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 27 شاباً واستخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة بكفر الشيخ

الإثنين، 03 يناير 2022 07:48 ص
القوى العاملة: تعيين 27 شاباً واستخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة بكفر الشيخ القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 27  شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 613  شاباً.
 
وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 12 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه .
 
تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 292 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 155 منها لعدم الاستيفاء ومنحها مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 155 منشأة انتهت بتحرير 33 محضر سلامة وصحة مهنية .
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ

شهادة قياس مستوى المهارة

العمالة غير المنتظمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة