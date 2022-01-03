القومي للحوكمة يصدر تقريرًا حول حصاد أعماله خلال 2021

كتبت أسماء أمين

أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- تقريرًا حول حصاد أعماله وأنشطته خلال عام 2021.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن الدور الفاعل والمتميز الذي يضطلع به المعهد يأتي في ضوء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، مشيرة إلى تبني المعهد نهجًا جديدًا يقوم على التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على تطوير ما يقدمه من خدمات بالاستفادة من التقدم التكنولوجي، ومواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية الاحتياجات المصرية من الكوادر البشرية اللازمة لعملية التنمية.

ومن جانبها قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل ‏تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، مؤكدة حرص المعهد على تنفيذ رسالته والمتمثلة في تعزيز وتطوير مكانة مصر فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التى تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة فى كل قطاعات الدولة.



وأوضح تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن أنشطة المعهد خلال 2021 شملت مجموعة من المجالات تضمنت:



الورش والندوات والجلسات الحوارية

عقد المعهد على مدار العام مجموعة من الجلسات الحوارية حول الحوكمة والتنمية المستدامة ضمن مجموعة الجلسات الحوارية واللقاءات الدورية التي يجريها المعهد للعاملين بالقطاعات المختلفة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والعام والمجتمع المدني للتعريف بمجالي الحوكمة والتنمية المستدامة. بالإضافة إلى عقد مجموعة من الندوات لطلاب الجامعات للتعريف بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما عقد المعهد جلستي حوار مجتمعي حول ميثاق المواطن وأهميته في التحسين المتواصل لجودة الخدمات المقدمة للمواطن في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى جلسة تفاعلية عن بعد استضاف بها السيد/ آرات كراي، نائب كبير الاقتصاديين ومدير سياسة التنمية بالبنك الدولي للحديث عن مؤشرات الحوكمة العالمية.

كما عقد المعهد خلال 2021 جلسة توعية حول تقارير مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والتي ناقشت وضع مصر في تقرير التنمية المستدامة، وتصنيفها في مؤشرات الحوكمة وغيرها، بالإضافة إلى عقد ندوة افتراضية بعنوان "النوع الاجتماعي والحوكمة الرشيدة" والتي نظمتها شبكة تنمية التابعة للمعهد لمناقشة كيفية تعزيز العلاقة بين مفاهيم النوع الاجتماعي والحوكمة والتي شارك بها نحو 85 مشارك من أكثر من 32 دولة أفريقية.

أضاف تقرير المعهد؛ أنه تم كذلك المشاركة في إطلاق النشاط الطلابي "شباب من أجل التنمية المستدامة" بالجامعة البريطانية والذي يهدف إلى إشراك الطلاب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التفكير النقدي وإيجاد حلول للمشكلات البيئية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في الحلقة النقاشية "تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لتبني مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة" التي نظمتها UNIDO، فضلًا عن المشاركة مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في تنظيم معسكر تدريبي مكثف لمشروعات التكنولوجيا الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام.

كما عقد المعهد جلسة توعية حول الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية لرفع الوعي بممارسات إدارة المخلفات الإلكترونية وآثارها على الصحة والبيئة، وورشة عمل بشأن عرض ومناقشة مسودة هيكل المؤشر الوطني للحوكمة، بالإضافة إلى ندوة حول استخدام سبل المحاكاة الافتراضية لتعزيز أهداف المسئولية المجتمعية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور نحو 136 متدرب من 32 دولة أفريقية، فضلًا عن تنظيم ويبينار بعنوان "الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا" بمشاركة 17 دولة أفريقية، وآخر حول العلاقات التجارية المصرية في أفريقيا والذي نظمته شبكة تنمية لعدد 13 دولة أفريقية، كما نظمت شبكة تنمية ويبينار بعنوان "إدارة الأزمات" بمشاركة 39 متدرب يمثلون عدد من الدول الأفريقية، وتم في الويبينار الإعلان عن إطلاق مبادرة "هى لمستقبل رقمي" باللغة العربية في أفريقيا.

مذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون خلال عام 2021 تضمنت؛ مذكرة تفاهم مع جامعة الأمم المتحدة للتعاون في المجالات التدريبية والاستشارية، ومذكرة تفاهم مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة للتعاون في مجال دعم وتطوير بناء القدرات البشرية وريادة الأعمال، وبرتوكول تعاون مع مؤسسة حلم Helm في مجال الخدمات التدريبية والاستشارية بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الحياة المختلفة، وكذلك مذكرة تفاهم مع مؤسسة المركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية للتعاون في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة.

كما وقع المعهد مذكرة تفاهم مع السفارة الدنماركية بالقاهرة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية بين مصر والدنمارك، وبهدف تنفيذ عدد من الأنشطة لدعم تطوير القدرات البشرية من خلال عقد مجموعة من التدريبات في مجالات دعم الحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر وحوار السياسات، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة منتدى الخمسين لإعداد الكوادر البشرية للتعاون في دعم تمكين المرأة المصرية، وبرتوكول تعاون مع المشروع العالمي للتحول الرقمي وبرنامج تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة التابعين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بشأن تعزيز مبادرات بناء القدرات من خلال التعلم الرقمي في مصر والاستخدام المشترك للبنية التحتية الرقمية لمنصة "ATINGI".

وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة خلال 2021؛ توقيع واحدة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية القدرات البشرية والبحوث والدراسات في الحوكمة وعلوم الإدارة الحكومية، وآخرى مع جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك بشأن تعزيز التعاون المشترك في دعم بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال ريادة الأعمال، هذا فضلًا عن استمرار التعاون مع جامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا.

كما شهد عام 2021 تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في المجالات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم مع اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة بأكاديمة البحث العلمي لإنشاء وحدات في مجالات التنمية المستدامة والحوكمة داخل الجامعات، وكذلك مذكرة تفاهم مع مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية بشأن التعاون المشترك في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، وآخرى مع مركز سيتي كاريتاس مصر بشأن التعاون في مجال التوعية والتدريب وتقديم الاستشارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

أضاف تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنه تم خلال 2021 توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة أسوان في مجال الحوكمة وتطوير القدرات البشرية، ومذكرة تفاهم مع نادي قضاة مصر في مجالات بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية.

اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات

وحول أهم اللقاءات والاجتماعات؛ أوضح تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن عام 2021 شهد عدد من اللقاءات المهمة منها؛ استقبال الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، وفدًا حكوميًا عراقيًا من مسئولي وزارات التخطيط والمالية والعمل والشئون الاجتماعية بالعراق للاطلاع والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، كما تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل مؤشرات الحوكمة المصرية، وكذلك عقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بعد قرار تشكيله الجديد.

كما شاركت الدكتورة شريفة شريف في مؤتمر شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2021 كمتحدث في جلسة "الحوار الإقليمي: بناء القدرة على الصمود مع الشباب ومن أجلهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، هذا بالإضافة إلى عقد أولى اجتماعات تطوير مؤشر وطني للتنمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد عام 2021 مشاركة الدكتورة شريفة شريف بصفتها ممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حوار السياسات لبرنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك المشاركة في حوار السياسات رفيع المستوى حول مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر".

وكذلك شاركت الدكتورة شريفة شريف في المؤتمر الدولي الرابع عشر حول نظرية وممارسة الحوكمة الرقمية المنعقد باليونان، فضلًا عن عرض المعهد تجربة مصر في تنفيذ مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة بدولة كينيا، كما شملت اللقاءات؛ اجتماع المدير التنفيذي للمعهد مع قياداته لمناقشة الموقف التنفيذي لميثاق المواطن تمهيدًا لإطلاقه، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء رفيع المستوى بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي المنعقد تحت عنوان "بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود في أفريقيا والجنوب العالمي".

كما عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال 2021 مائدة مستديرة حول "تمكين المرأة والتكنولوجيا الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالتعاون مع USAID و UN WOMEN، وشارك المعهد في ورشة تدريبية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء حول "مواءمة برامج العمل الوطنية مع خطط التنمية"، كما التقت الدكتورة شريفة شريف بالمدير التنفيذي لمركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية لبحث أوجه التعاون المشترك.

وشاركت الدكتورة شريفة شريف نيابة عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

البرامج التدريبية والمبادرات

وحول البرامج التدريبية، أشار تقرير المعهد إلى عقد مجموعة من التدريبات على المستوى المحلي والإقليمي خلال 2021، أهمها إطلاق تدريب عدد من المجموعات ضمن مبادرة "كن سفيرًا" للشباب من سن 18-35 عامًا بهدف نشر فكر وثقافة التنمية المستدامة، حيث انتهت المبادرة من تدريب نحو 1100 شاب وشابة، بالإضافة إلى تدريب مجموعة متخصصة من مبادرة "كن سفيرًا" لمؤسسات حياة كريمة، ومصر الخير، وكريتاس سيتي، وجامعة أسوان، ونادي روتاري، وكذلك مجموعة متخصصة للإعلاميين والصحفيين.

كما عقد المعهد خلال 2021 البرنامج التدريبي الأول للمحليات بالدول الأفريقية تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة" وذلك للعاملين بالمحليات بالدول الأفريقية في نسخته الأولى بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما تم إطلاق النسخة الثانية من ذات البرنامج بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية. وأضاف التقرير أن المعهد قد أطلق النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضي لعدد 100 سيدة أفريقية من القيادات بالمناصب الإدارية العليا، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وجيمناي أفريقيا.

تابع تقرير المعهد؛ أنه تم خلال 2021 فتح باب التقدم لمشروع مختبر الابتكار المستدام بهاكثون صناعة السينما والتكولوجيا بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وجيمناي أفريقيا وجمعية المصدرين المصريين، بهدف دعم وتطوير الابتكارات التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق المعسكر التدريبي للهاكثون.

وشملت البرامج التدريبية؛ برنامج "حكومة وقيادة موثوقة وفعالة" لعدد من الموظفين الحكوميين والذي تم تنفيذه في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع المعهد الوطني للدراسات السياسية باليابان بهدف تعزيز فهم المشاركين لمفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطلاق تحدي الابتكار المفتوح للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع جامعة النيل ومبادرة رواد النيل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومشروع نايتروس وحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال 2021 فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية "القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة للسيدات من محافظات الغربية، الدقهلية، البحيرة، القاهرة، ودمياط، كما تم إطلاق مرحلة الامتحانات للبرنامج لعدد 128 قيادة نسائية، هذا فضلًا عن المنحة الدراسية حول "الفرص المتساوية بين الجنسين" بالدنمارك لعدد من موظفي وزارة التخطيط ومعهد الحوكمة.

وتأتي من أهم المبادرات التي أطلقها المعهد خلال 2021؛ مبادرة "هي لمستقبل رقمي" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و Cisco العالمية والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وتدريب نحو 2000 سيدة كمرحلة أولى على مهارات الحاسب الآلي وغيرها.

وشملت التدريبات التي قدمها المعهد؛ منحة دراسية module بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول القيادة والنوع الاجتماعي لعدد من المتدربات تمثلن 5 دول أفريقية من خريجات برامج التدريب بالمعهد وشبكة تنمية لعامي 2020 و 2021، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الدورات بالبرنامج التدريبي حول الحوكمة والتحول الرقمي ومكافحة الفساد بالبرتغال لعدد من القيادات الحكومية وذلك بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة في البرتغال.

وأوضح تقرير المعهد؛ أنه تم خلال 2021 إطلاق المناقشات حول برنامج التطوير الذاتي والمهني للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "تعزيز فهم التجارة الدولية للشباب" لعدد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

القرارات

وأشار تقرير المعهد إلى إصدار عدة قرارات مهمة خلال 2021، منها إصدار السيد رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 505 ، 506 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الاستشاري للحوكمة لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما يأتي ضمن التكريمات المهمة في 2021؛ تكريم الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد كواحدة من أفضل 50 سيدة مؤثرة في مصر لعام 2020 وذلك خلال احتفالية "قمة مصر للأفضل" التي انعقدت برعاية منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.

كما شهد عام 2021 اختيار الدكتورة شريفة شريف ضمن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة؛ والتي تضم 24 خبيرًا يمثلون عدد من الدول حول العام وذلك لمدة 4 سنوات.