اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: إسقاط طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا فى مطار بغداد

الإثنين، 03 يناير 2022 10:56 ص
العراق: إسقاط طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا فى مطار بغداد الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بإسقاط طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن منظومة الدفاع الجوي "سيرام" تمكنت من إسقاط طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، فضلا عن إبعاد طائرتين خارج محيط القاعدة، دون وقوع إصابات.

 


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