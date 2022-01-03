العراق: إسقاط طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا فى مطار بغداد

وقال المصدر في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن منظومة الدفاع الجوي "سيرام" تمكنت من إسقاط طائرات مُسيرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، فضلا عن إبعاد طائرتين خارج محيط القاعدة، دون وقوع إصابات.