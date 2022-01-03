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العثور على أحد المفقودين بحرائق كولورادو والجليد يغطى آثار الدمار.. فيديو

الإثنين، 03 يناير 2022 04:47 م
العثور على أحد المفقودين بحرائق كولورادو والجليد يغطى آثار الدمار.. فيديو الجليد يغطى أثار دمار حرائق كولورادو
كتب محمد رضا

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واجهت ولاية كولورادو الأمريكية، خلال الأيام الماضية، حرائق هائلة في الغابات امتدت إلى عدد كبير من المنازل بمحيطها مخلفة أثارًا مدمرة، إلى أن تساقط الثلج ليساعد في إخماد الحرائق التي دمرت أحياء كاملة في "سوبريور" و"لويزفيل" وهما بلدتان تقعان بالقرب من دنفر، كبرى مدن الولاية الأمريكية.

الجليد يغطى الشوارع فى كولورادو
الجليد يغطى الشوارع فى كولورادو

ونشرت وسائل إعلام أجنبية – منها "سكاى نيوز" و"نيويورك بوست" و"ديلى ميل" و"eppingforestguardian" - العديد من الصور والفيديوهات التي توضح حجم الدمار الذى خلفته الحرائق والمغطى بالجليد المتساقط من السماء، كما تبرز اللقطات المصورة الحزن والأسى الظاهر على وجوه سكان مدن الولاية بسبب الخسائر والمشهد الكارثى في المدن.

 

وفى المقابل، تبحث فرق البحث عن شخصين مفقودين فى الأنقاض المغطاة بالثلوج من حرائق الغابات المدمرة التى اجتاحت أجزاء من كولورادو، والتي دمرت ما يقرب من 1000 منزل، فيما لحقت أضرار بالمئات عندما ضربت الحرائق بلدتين فى مقاطعة بولدر فى الولاية الأمريكية.

 

ويقول تقرير "سكاى نيوز" البريطانية، "بالنسبة لأولئك الذين نجوا من ألسنة اللهب، أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى تفاقم البؤس"، يأتي هذا فيما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن المشهد كارثة وطنية، وحرر الأموال الفيدرالية لمساعدة المتضررين والشركات فى جهود التعافى.

بدوره، قال جو بيلى، قائد شرطة مقاطعة بولدر، يوم الأحد، إنه تم الإبلاغ عن ثلاثة أشخاص فى البداية فى عداد المفقودين، ولكن تم التوصل إلى شخص واحد منهم، فيما لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، لكن "بيلى"، قال إن "السلطات تتابع عددًا من المعلومات ونفذت أمر تفتيش فى "مكان واحد بعينه"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

اثار مدمرة لحرائق غابات كولورادو
اثار مدمرة لحرائق غابات كولورادو
 
سيارة محترقة وعليها العلم الأمريكى
سيارة محترقة وعليها العلم الأمريكى
 
مبنى مدمر إثر حرائق غابات كولورادو
مبنى مدمر إثر حرائق غابات كولورادو

وبعد زيارة بعض الأحياء المتضررة، قال حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس: "أعلم أن هذا وقت عصيب فى حياتك إذا فقدت كل شيء أو كنت لا تعرف حتى ما فقدته.. فقبل أيام قليلة كنت تحتفل بعيد الميلاد فى المنزل وتعلق جواربك، والآن تم تدمير المنزل والموقد.

وتابع التقرير "تعد حرائق الأراضى العشبية الشتوية نادرة فى كولورادو، لكن الخبراء حذروا من أن حدوث أحداث مماثلة ستكون أكثر شيوعًا فى السنوات القادمة حيث يؤدى تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض".

بدوره، قال البروفيسور جوناثان أوفربيك، عالم المناخ بجامعة ميتشيجان: "تختلف هذه الحرائق عن معظم الحرائق التى رأيناها عبر الغرب، بمعنى أنها حرائق عشبية وتحدث فى شتاء، وفى النهاية، ستستمر الأمور فى التدهور ما لم نوقف تغير المناخ".

الجليد يغطى الأثار المدمرة لحرائق غابات كولورادو
الجليد يغطى الأثار المدمرة لحرائق غابات كولورادو
 
الجليد يغطة سيارة محترقة فى كولورادو
الجليد يغطة سيارة محترقة فى كولورادو
 
الاثار المدمرة للحرائق تحت الجليد
الاثار المدمرة للحرائق تحت الجليد

واشتعلت النيران على مساحة 9.4 ميل مربع على الأقل، يوم الخميس الماضى، وسيطرت عليها رجال الإطفاء فى نهاية المطاف عشية رأس السنة الجديدة، وقد اشتعلت الحرائق بفعل رياح وصلت سرعتها إلى 105 ميلا فى الساعة، مما ساعد على اندفاع النيران إلى أرض جديدة.

وحينها صدرت أوامر لعشرات الآلاف من الأشخاص بالفرار، وفر العديد منهم وسط الدخان الكثيف مع اقتراب الحرائق، ومع استمرار احتراق بقايا الممتلكات فى يوم رأس السنة الجديدة، بدأ الثلج يتساقط، وكانت العائلات تعود إلى أحيائها للعثور على قذائف محترقة لمنازلها.


حرائق غابات كولورادو

حرائق كولورادو

تساقط الجليد في كولورادو

جو بايدن

حاكم كولورادو

شرطة كولورادو

خسائر حرائق كولورادو

خسائر حرائق غابات أمريكا

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