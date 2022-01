العثور على أحد المفقودين بحرائق كولورادو والجليد يغطى آثار الدمار.. فيديو

واجهت ولاية كولورادو الأمريكية، خلال الأيام الماضية، حرائق هائلة في الغابات امتدت إلى عدد كبير من المنازل بمحيطها مخلفة أثارًا مدمرة، إلى أن تساقط الثلج ليساعد في إخماد الحرائق التي دمرت أحياء كاملة في "سوبريور" و"لويزفيل" وهما بلدتان تقعان بالقرب من دنفر، كبرى مدن الولاية الأمريكية.

ونشرت وسائل إعلام أجنبية – منها "سكاى نيوز" و"نيويورك بوست" و"ديلى ميل" و"eppingforestguardian" - العديد من الصور والفيديوهات التي توضح حجم الدمار الذى خلفته الحرائق والمغطى بالجليد المتساقط من السماء، كما تبرز اللقطات المصورة الحزن والأسى الظاهر على وجوه سكان مدن الولاية بسبب الخسائر والمشهد الكارثى في المدن.

Colorado residents driven from their neighbourhoods by a wind-whipped wildfire saw the ruins of their homes covered in snow.



