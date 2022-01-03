وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع كل من رئيس الوزراء الصومالي، والرئيس فرماجو، مشددة على ضرورة بقاء منسوبي القوات المسلحة على الحياد، وعدم تورطها في الأحداث السياسية الجارية.

 