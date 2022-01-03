اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 06:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول على لقاح كورونا لمدة 45 يوما

الإثنين، 03 يناير 2022 05:00 ص
الصحة: يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول على لقاح كورونا لمدة 45 يوما لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول علي لقاح كورونا لمدة 45 يوما من خلال الاتصال بالخط الساخن 105.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، يمكن من خلال منظومة اللقاح الإلكترونية اختيار مكان وموعد اللقاح بحسب حاجة الراغب في التطعيم وهناك أكثر من 1000 مركز للقاحات بالجمهورية، كما يوجد لدينا نقاط متحركة لتطعيم المواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335".


الصحة

لقاح كورونا

الجرعة الثانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة