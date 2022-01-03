اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 06:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف نصائحها لحماية المسنين من الضغوط النفسية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 يناير 2022 05:01 م
الصحة تكشف نصائحها لحماية المسنين من الضغوط النفسية.. اعرف التفاصيل كبار السن اثناء ممارسة الرياضة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح لتعزيز الصحة النفسية عند كبار السن وقالت الوزارة أن الفئات المستهدفة من هذة النصائح تستهدف كبار السن فوق سن 65 عاما.

 

وتتضمن النصائح التى اعتمدتها وزارة الصحة لتعزيز الصحة النفسية عن كبار السن:

1- تشجيع كبار السن على المشاركة فى البرامج الاجتماعية فى الحى وغيرها 

2- زيارة الطبيب بصفة دورية للكشف عن أى مشاكل صحية أو نفسية يعانى منها المسنين 

3- تشجيع المسن على القراءة والاطلاع 

4- تشجيع المسن على ممارسة الرياضة المنتظمة 

5- تحفيز المسن للحفاظ على وزنة لحمايته من الاصابة من السمنة 

6- العناية بصحة الفم والأسنان 

7 تجنب تعرض المسن للضغوط 


الصحة

الصحة النفسية

الرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة