اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 03:23 م
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الصحة تطلق 6 قوافل طبية بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 03 يناير 2022 03:22 م
الصحة تطلق 6 قوافل طبية بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة القوافل الطبية لحياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القليوبية والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ وسوهاج وأسيوط. 
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
 

 


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