وقال فيجا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم الاثنين، إن متحور "دلتا" لايزال المتحور السائد في البلاد في الوقت الراهن، إلا أنه منذ تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في 5 ديسمبر الماضي، تم تسجيل زيادة متواصلة في عدد الإصابات بهذا المتحور.

وأضاف "اعتقد أنه في غضون 3 إلى 4 أسابيع سيكون متحور أوميكرون المسئول عن 50 إلى 90 % من الحالات، متجاوزا متحور دلتا".

وتهدف الحكومة الفلبينية إلى تطعيم 77 مليون شخص بحلول الربع الأول من العام الجاري، و90 مليونا بحلول الربع الثاني، وباقي السكان بحلول الربع الثالث.

على صعيد متصل، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير، إنها تصنف الوضع المتعلق بفيروس كورونا بأنه يمثل "خطورة عالية"، في أعقاب الزيادة المستمرة في الإصابات.

وأضافت - في تصريح نقلته صحيفة فلبين ستار الفلبينية - "على الصعيد الوطني، نحن الآن في تصنيف عالي الخطورة مقارنة بتصنيف الحالات منخفضة الخطورة في الأسبوع الماضي، ونظهر معدل نمو إيجابيا لمدة أسبوعين بنسبة 222% ومتوسط ​​معدل خطر معتدل يوميا يبلغ 1.07 حالة لكل 100 ألف فرد".

وأشارت إلى أنه على الرغم من الزيادة في الحالات، إلا أن معدل اللجوء للرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد ظل منخفض المخاطر حيث تم استخدام 18% فقط من إجمالي الأسرة. وفي الوقت نفسه تم شغل 22% من الأسرة في وحدات العناية المركزة.