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الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للعلاوة السنوية للخاضعين لأحكام قانون العمل

الإثنين، 03 يناير 2022 03:50 م
الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للعلاوة السنوية للخاضعين لأحكام قانون العمل مجلس الشيوخ- ارشيفية
نور على

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وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 12 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تقضى باستحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم احكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لاتقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.

وجاء نص المادة "12" كما اقرها المجلس : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى( )، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور 

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

 

 

 
 

 

 


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