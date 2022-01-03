اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تغلق سفارتها بواشنطن بسبب سوء الأحوال الجوية وتطلق تحذيرات لرعاياها

الإثنين، 03 يناير 2022 10:40 ص
السعودية تغلق سفارتها بواشنطن بسبب سوء الأحوال الجوية وتطلق تحذيرات لرعاياها علم السعودية
وكالات

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أعلنت السفارة السعودية في واشنطن إغلاق أبوابها اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تستأنف الأعمال يوم غد الثلاثاء.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن، عبر حسابها في "تويتر": "نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة  الاثنين 3 يناير، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4 يناير".

ودعت السفارة المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأضافت "في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة".

 


السعودية

الأحوال الجوية

واشنطن

فرجينيا

ميريلاند

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