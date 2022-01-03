جاء ذلك خلال اطلاعه اليوم على التقارير التي وردت من القوى العسكرية والأمنية حول الإجراءات التي اتخذت ليلة رأس السنة، والحوادث المتفرقة التي سجلت في عدد من المناطق اللبنانية.

وأشاد عون بالاستعدادات التي اتخذتها القوى العسكرية والأمنية والدفاع المدني وأفواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، مما حد من الحوادث التي تحصل في مثل هذه المناسبة.