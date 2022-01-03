اليوم السابع
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الرئيس السيسي يكرم سيدة الشهامة بشرى سرور لتصديها لواقعة خطف هاتف من طفلين

الإثنين، 03 يناير 2022 05:52 م
الرئيس السيسي يكرم سيدة الشهامة بشرى سرور لتصديها لواقعة خطف هاتف من طفلين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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في لفتة إنسانية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم هدية عينية وباقة ورد لسيدة الشهامة المصرية بشرى سرور على حسن، 59 سنه، ربة منزل، والتي ضربت نموذجا رائعا يضم للنماذج المشرفة للمرأة المصرية الأصيلة، حيث لم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان. 
 
وذلك بعد قيام أحد قائدى الدراجات البخارية، بخطف هاتف محمول من الطفلتين خلال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، فتصدت للجانى بكل شهامة ومروءة وبسالة، لنجدة الطفلتين. 
 
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن السيدة بشرى سرور ضربت لنا المثل والقدوة في العطاء والتضحية وأنها نموذج مشرف للمرأة المصرية والمروءة والإنسانية والايجابية المجتمعية، وأن الموقف البطولى الذى قامت به يشرف كل سيدة مصرية بل كل مصري أصيل. 
 
ومن جانبها – عبرت السيدة بشرى سرور عن سعادتها الكبيرة بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لها، مؤكدة أن الرئيس أب لكل المصريين وقدوة للجميع في العطاء والتضحية، وأن ما فعلته هو أمر واجب على كل مواطن أصيل.  
 
 

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حلوان

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قضايا سرقات

سرقه هاتف من طفلين

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