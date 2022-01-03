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والتدخل الفورى لتذليل أى معوقات..

الرئيس السيسي يشدد على المتابعة الشخصية المنتظمة من الوزراء للمشروعات التنموية

الإثنين، 03 يناير 2022 05:34 م
الرئيس السيسي يشدد على المتابعة الشخصية المنتظمة من الوزراء للمشروعات التنموية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على المتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أى معوقات. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

 

 

 


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