الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية فى وفاة الدكتور جابر عصفور

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كل من، اللواء حازم أحمد محمود أحمد خليل للتعزية فى وفاة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والعميد عادل محمد منصور للتعزية فى وفاة نوال رياض حسان، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزائه ومواساته.
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية فى وفاة الدكتور جابر عصفورالإثنين، 03 يناير 2022 12:59 م
الرئيس السيسى
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