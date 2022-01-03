اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية فى وفاة الدكتور جابر عصفور

الإثنين، 03 يناير 2022 12:59 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية فى وفاة الدكتور جابر عصفور الرئيس السيسى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كل من، اللواء حازم أحمد محمود أحمد خليل للتعزية فى وفاة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والعميد عادل محمد منصور للتعزية فى وفاة نوال رياض حسان، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزائه ومواساته.


الرئيس السيسى

جابر عصفور

وفاه جابر عصفور

الدكتور جابر عصفور

نوال رياض حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة