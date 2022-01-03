الحكومة الإيطالية بصدد القرار حول فرض الشهادة الصحية الخضراء للعمل

فاطمة شوقى

قال وكيل وزارة الصحة أندريا كوستا أن الحكومة تبحث إمكانية فرض الشهادة الصحية الخضراء (جرين باس)، والشهادة المعززة (سوبر جرين باس) فى مجال العمل بالقطاعين العام والخاص، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف المسئول الصحى الإيطالى، فى تصريحات متلفزة الإثنين، أن "تمديد العمل بالشهادة الخضراء بالنسبة للملقحين والمتعافين هو فرضية تصبح ملموسة بشكل متزايد".

وأضاف "أعتقد أن من المعقول تمديد العمل بالشهادة المعززة ليشمل الدخول إلى أماكن العمل"، مبينا أنه "إجراء يمكن أن يشجع الناس على التطعيم".

وأوضح أن "هذه هى الخطوات التالية التى يمكن أن تتخذها الحكومة قريبًا فى اجتماع مجلس الوزراء، الذى يمكن أن ينعقد فى وقت مبكر من هذا الأسبوع"، مشيرًا إلى أنه حتى الآن، قررت الحكومة اتخاذ مسارًا تدريجيًا وأعتقد أننا سنواصل السير على هذا المنوال".

ولفت الوكيل كوستا إلى أن "الأسابيع الأخيرة، شهدت زيادة فى إعطاء جرعات أولى جديدة، للمواطنين. واختتم مكررًا القول: "أعتقد أن بإمكاننا الوصول إلى تمديد العمل بالـ(جرين باس)".