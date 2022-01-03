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الجريدة الرسمية تنشر قرار مد عمل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين

الإثنين، 03 يناير 2022 01:04 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد عمل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين السياحة
كتب محمد أسعد

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار الذي حمل رقم 332 لسنة 2021، باستمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة 2019 لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين لمدة 6 أشهر.
 
وجاء قرار وزير السياحة والآثار عقب الاطلاع على قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، وقرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار، وقرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين ونقابتهم.
 
 

السياحة والآثار

المرشدين السياحيين

مجلس الوزراء

السياحة في مصر

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