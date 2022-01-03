التنمية المحلية: تطوير 26 قرية و278 عزبة وتابعا بالدقهلية ضمن حياة كريمة

كتب ـ على عبد الرحمن

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الوزارة، ويأتي اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير التنمية المحلية استعرض مع محافظ الدقهلية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يستهدف البرنامج فى المرحلة الأولي بالمحافظة تطوير 26 قرية و278 عزبة وتابع بمركز شربين، وسيتم إنشاء حوالى 762 مشروعاً في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة والطرق والتضامن الاجتماعى والغاز والمجمعات الحكومية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد شعراوى، على المتابعة المستمرة من الـرئيس السيسي لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة في مختلف المحافظات للإنتهاء من المشروعات المستهدفة وفقاً للخطط التنفيذية المعدة لذلك، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بصورة أسبوعية مع الوزراء المعنيين بالمبادرة الرئاسية معدلات تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها والعمل عَلِي إزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ .

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار حرص المحافظة على الانتهاء من المشروعات الجارية لتغطية جميع قري مركز شربين بكافة الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن محافظة الدقهلية تعتبر من أعلى المحافظات فى معدلات تنفيذ المشروعات، وهناك جولات ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع التي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية اليومية و خلق " حياة كريمة" للمواطن .

كما ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية الدراسات والتحضيرات الجارية لتحديد المراكز التي سيتم استهدافها ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى .

وخلال اللقاء حرص اللواء محمود شعراوى على متابعة جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة بالقرى المستهدفة فى مبادرة " حياة كريمة " ضمن محور التنمية الاقتصادية، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير فرص عمل مستدامة وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لأبناء القرى لتحسين دخل أفراد الأسرة.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات ملف المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة، والتنسيق الجارى بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع للبدء فى رفع باقى التراكمات التاريخية الموجودة فى 6 مقالب بالمحافظة موزعين على عدد من المراكز بإجمالى كميات تتخطي 500 ألف طن مخلفات.

وأوضح الوزير، أنه تم وضع خطة للتخلص من باقى التراكمات التاريخية وسيتم البدء فى رفعها بالتوالى ونقلها إلى المدفن الصحى الآمن بمنطقة قلابشو، لافتاً إلى الوزارة قامت خلال العام الماضى بالتخلص من أكبر مقلب للقمامة التاريخية فى منطقة سندوب بإجمالى تراكمات بلغت حوالى 950 ألف طن وإنشاء مصنع بطاقة حوالى 1200 طن يومياً على مساحة 18 فداناً وبلغت تكلفة إنشاءه حوالى 233 مليون جنيه ، لخدمة 7 مراكز هي (مركز ومدينة المنصورة - حى شرق المنصورة - حى غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بنى عبيد).

وقال اللواء محمود شعراوى، إنه يتم حالياً القيام ببعض التوسعات والتطوير لمصنع تدوير المخالفات البلدية بالمنزلة بطاقة استيعابية 640 طنا يوميا بتكلفة 150 مليون جنيه لخدمة 6 مراكز ( المنزلة والمطرية والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر ) .

وشدد الوزير على أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الشريكة فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات تسعى للانتهاء من كافة المشروعات الجارية بالدقهلية لتكون قادرة على استيعاب حوالى 3500 طن مخلفات يومية، وكذا دعم المحافظة بمعدلات لرفع كفاءة جمع ونقل المخلفات للحصول على رضا المواطنين عن مستوي النظافة .

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تذليل أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها .

ولفت الدكتور أيمن مختار، إلى أنه يتم حالياً بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية دراسة أحد العروض المقدمة من إحدى الشركات العاملة فى مجال المخلفات للقيام بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع فى حي المنصورة شرق وغرب .

وأكد الدكتور أيمن مختار، أنه يتابع مع القيادات التنفيذية للمحافظة والجهات المعنية بشكل دورى الموقف الخاص بتنفيذ مشروعات الخطة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية حيث بلغت نسب التنفيذ في العديد من المشروعات حوالي 50% بالإضافة إلي تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع حيث سيتم تبطين 26 ترعة بميت غمر وترع ري بلقاس وتمي الامديد بالاضافة الي التوسعات الجارية لمحطة مياه بلقاس ونبرره والتي تهدف الي تحسين ورفع كفاءة المحطات وزيادة حصة الفرد من المياه ورفع كفاءة وانشاء بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة والتي تساهم في تسهيل حركة المواطنين اليومية وحركة الاستثمار علي أرض الدقهلية .

وأكد الدكتور أيمن مختار على استعداد كافة المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وفقاً للخطط التي تم وضعها وتمركز السيارات بالأماكن التي يمكن أن تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه لمنع تعطل الحركة المرورية وسير المواطنين.

كما شهد اللقاء متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 والتي تبلغ تكلفتها حوالي 500 مليون جنيه في عدد من محاور منها الرصف وتحسين البيئة والأمن والمرور ودعم الوحدات المحلية والكهرباء وذلك لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية .