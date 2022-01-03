التصريح بدفن عامل وطفلين لقوا مصرعهم غرقا في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من كشف غموض العثور على جثة عامل يبلغ من العمر 70 سنة طافية بترعة المرة دائرة المركز، وتبين أن المذكور يعانى من ضعف الإبصار والزهايمر وخرج من 3 أيام ولقى مصرعه غرقا بالترعة تم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بالعثور على جثة طافية بترعة المرة يرتدى كامل ملابسه وتم إنتشال ولا توجد عليه ثمة إصابات.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بالعثور على جثة طافية بترعة المرة دائرة قسم جرجا وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، تبين أنها لـ"م ع م ق" 70 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، أٌخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام .

وبسؤال نجله ونجلته ويقيمان بذات الناحية 00 بمضمون ما تقدم وأضافا بأنه يعاني من ضعف البصر و مرض الزهايمر وخرج منذ ثلاثة أيام لزيارة نجلته الثانية ولم يعد للمنزل " لم يحرر محضر بغيابه " وحال سيره علي حافة الترعة المشار إليها إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كما شهد مركزى طهطا والبلينا بمحافظة سوهاج، غرق طفل وطفلة بالترعة ، وتم انتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ومساعدة الأهالى، وتم تحرير محضرين منفصلين وإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين الأول بغرق طفلة بترعة دائرة مركز طهطا وتبين غرق الطفلة إيمان م ع ع 5 سنوات وتقيم بذات الناحية " تم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالي".

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام وبسؤال والدها المدعو محمد ع ع ح 37 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة علي حافة الترعة المجاورة للمنزل " إنزلقت قدماها " وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

وجاء البلاغ الثانى بوصول الطفل بكر م ص 4 سنوات ويقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفي المركزي " جثة هامدة " إدعاء غرق وبسؤال والدته 25 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفت الشبهة الجنائية

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.