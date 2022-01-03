اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التحالف العربي يحمل الحوثيين المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية

الإثنين، 03 يناير 2022 01:30 ص
التحالف العربي يحمل الحوثيين المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية المتحدث باسم التحالف تركي المالكي
أ ش أ

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طالب التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، المدنيين في محافظة البيضاء اليمنية بإخلاء معسكر السوادية في أسرع وقت.

وقال التحالف العربي، في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية" مساء الأحد، على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء.

وأضاف أن الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد ذلك التوقيت.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه التحالف العربي في وقت سابق الأحد تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء، حيث تم تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري.

 


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