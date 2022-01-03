البرهان يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في السودان

وكالات

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين فى هذا الظرف التاريخى الذى تمر به البلاد، وفق وكالة الأنباء السودانية.

جاء ذلك لدى تقديمه تنويراً لضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من رتبة عميد فما فوق فى القيادة العامة للجيش بالخرطوم، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التى تتمثل فى تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات، وأضاف البرهان أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السودانى إعلاءً لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.

وأكد أن القوات المسلحة هى صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمى الانتقال الديمقراطى وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضى طموحات كل السودانيين.

هذا وقد حضر التنوير كل من رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الوحدات ورئيس هيئة الاستخبارات وقادة الأفرع.