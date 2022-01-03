"البحر الأحمر" تعقد ورشة عمل للتدريب على النظام الوطنى لإدارة الطوارئ "NEMS"

البحر الأحمر- عماد عرفة

عقدت الإدارة العامة للأزمات بالبحر الأحمر ورشة عمل لكيفية استخدام تطبيق المحمول الخاص بالنظام الوطني للطوارئ لرصد الحوادث من موقع الحدث مباشرة ليتم تسجيلها بقاعدة بيانات النظام الوطني لإدارة الطوارئ.

وخلال الورشة أكد نادى نصيف مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، أن النظام الوطنى لإدارة الطوارئ "NEMS"، هو إطار عمل شامل يقوم برصد جميع الحوادث والأحداث المختلفة ويتم تسجيلها واستخراج مجموعة من المؤشرات والبيانات المحددة ويقوم النظام أيضا بتصنيف درجة خطورة لهذه الحوادث وتحديد طرق التعامل مع الحالات الطارئة منها، وذلك من خلال مجموعة من السيناريوهات المعدة سلفا ووفقا لطبيعة الحالة الطارئة.

وأضاف أنه يعتمد النظام الوطنى لإدارة الطوارئ فى طريقة عمله على الخرائط الرقمية والتى تتضمن جميع الإمكانيات من "مستشفيات – سيارات إسعاف – سيارات إطفاء – الخ"، وذلك لسهولة تحديد المكان وأفضل وأنسب طرق الوصول إليه وذلك لضمان سهولة إدارة الاحداث لتقليل الخسائر وأيضا الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة.

كما أضاف مدير إدارة الأزمات، أن هذه الورشة تأتى ضمن نظام تدريبى متكامل للعناصر القائمة على تشغيل النظام بجميع المحافظات، وتهدف إلى الوصول للمستوى المطلوب للارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر .