اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 05:55 م
أكرم القصاص
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البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة نجران السعودية

الإثنين، 03 يناير 2022 05:00 م
البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة نجران السعودية صاروخ حوثى على نجران
أ ش أ

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أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة نجران السعودية.


وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كافة الخطوات التي تتخذها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.. مشيدة بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.


وشددت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه هذه الاعتداءات المتكررة الآثمة، التي ترتكبها الحوثي ، وتعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.


البحرين

الحوثيين

نجران

اخبار السعودية

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