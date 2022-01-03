اليوم السابع
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الاستماع لأقوال الشهود فى الاتهامات الموجهة لـ فكرى الهوارى مدير "هايبر وان"

الإثنين، 03 يناير 2022 12:20 م
الاستماع لأقوال الشهود فى الاتهامات الموجهة لـ فكرى الهوارى مدير "هايبر وان" ضبط متهم
كتب أحمد الجعفرى

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استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر لأقوال عدد من شهود الاثبات فى واقعة اتهام فكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق هايبر، بالإساءة لبعض الشخصيات عبر فيديوهات تم تسجيلها له.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على فيديوهات الواقعة وعرضها على خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها لبيان مدى صحتها من عدمه.

ووصل "فكرى" إلى سرايا النيابة بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

ألقى رجال المباحث القبض على فكرى الهوارى مدير سلسلة أسواق هايبر وان، لاتهامه بالإساءة لبعض الشخصيات، حيث تم ضبطه بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت مقاطع فيديو قد سجلها أحد الأشخاص للمتهم خلال الإساءة لبعض الشخصيات، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض عليه بكومباوند سكنى بمدينة الشيخ زايد، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 


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هايبر وان

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سب وقذف

الشيخ زايد

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