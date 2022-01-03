الاحتلال الاسرائيلى يُخطر بهدم مسجدين وثمانية منازل فى القدس وبيت لحم

أ ش أ

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مسجدين، أحدهما تحت الإنشاء، في بلدة العيسوية بالقدس، والآخر قيد التشطيب في محافظة بيت لحم، إضافة إلى ثمانية منازل بالمُحافظة ذاتها .

وقال العضو بلجنة المُتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص - في تصرح صحفي - إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت قرية العيسوية وعلقت إخطارات هدم واستدعاءات، من بينها إخطار بوقف أعمال البناء بمسجد التقوى، تحت تهديد الهدم عبر قرار إداري .

وفي محافظة بيت لحم، جنوبي القدس، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثمانية منازل قيد الإنشاء، ولكنها مأهولة، إلى جانب مسجد، قيد التشطيب ومنشأة في بلدة نحالين .

وتتعرض بلدة نحالين غرب بيت لحم منذ فترة لهجمة استيطانية شرسة تمثلت في هدم عدد من المنازل والغرف الزراعية وإخطار عدد آخر بالهدم ووقف البناء.