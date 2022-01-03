الأرصاد: شبورة كثيفة وضباب على الطرق حتى نهاية الأسبوع وتحذيرات للسائقين

كتب ـ محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد من اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، خاصة المناطق الشمالية، وذلك خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلي حد الضباب علي الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وخاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر على الطرق والقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة ، فضلا عن اتباع تعليمات المرور.

ويشهد اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة .