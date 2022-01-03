الأحوال المدنية تستجيب لفاروق الميت الحى بالمنوفية وتستخرج له "رقم قومى"..فيديو

المنوفية - محمد فتحي

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع فاروق أحمد فاروق، الذى يبلغ من العمر 16عاما، ومقيم بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، والذى يعانى من مأساة بسبب وجود اسمه مدون فى سجلات المتوفين، أثناء استخراج بطاقة الرقم القومي، عقب استجابة الأحوال المدنية لليوم السابع واستخراج بطاقة الرقم القومي له.

ويقول فاروق أحمد فاروق 16 عاما والمقيم بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا فى محافظة المنوفية، أنه تم منذ قليل استخراج بطاقة شخصية لى بعد أن تبين اسمى مدون بسجلات المتوفين، منذ 10سنوات.

ويضيف: فرحتى اليوم لم توصف من قبل خلاص بقيت حى، وطلعلى بطاقة الرقم القومى اللى كنت بحلم بيها، وكل الشكر لقيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية.

وكان اليوم السابع قد أجرى بث مباشر مع فاروق أحمد فاروق والذى يبلغ من العمر 16عاما ومقيم بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، والذى يعانى من مأساة بسبب وجود أسمه مدون فى سجلات المتوفين ،أثناء إستخراج بطاقة الرقم القومي.

ويقول فاروق أحمد فاروق 16 عاما والمقيم بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا فى محافظة المنوفية، أنه أثناء استخراج بطاقة شخصية لى تبين إسم مدون بسجلات المتوفين ، فكرة وقتها بأن ذلك هزار من الموظف المختص إلا وأن ذلك الأمر هو الحقيقة فى السجلات .

ويشير قمت على الفور بإبلاغ والدى بما حدث معى بسجل مدنى مدينة تلا وبدون إنتظار قام والدى بالذهاب إلى السجل المدنى ، فوجد أن اسمى مقيد فى سلات المتوفيين منذ عام 2011 وتم تحويله للسجل المدنى الرئيسى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ،وبالبحث أن هناك شخصاً أخر يتطابق اسمه مع اسم نجله وأن ذلك الشخص من سكان منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية وتوفى قبل 10 سنوات، ورفض الموظف المختص اعلامه بمحل سكن ذلك الشخص المتوفي.

ويضيف والد الطالب أن المبلغ بالوفاة أبلغ بها برخصة القيادة وليست ببطاقته الشخصية، بإحدى السجلات المدنية بالقاهرة ، وقمت بتقديم كل الأوراق التى تفيد أن نجله شخصاً أخر غير ذلك المتوفي حيث قدم شهادة التطعيمات - شهادة الميلاد - قسيمة زواج - بيان نجاح نجله بالمدرسة - شهادة من المدرسة بوجود نجله ضمن صفوفها" كل ذلك خلال عام كامل لكن دون جدوى.