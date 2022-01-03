اعرف إزاى تسعف مصاب الصعق الكهربائى تحسبا لسقوط الأمطار

يتعرض المواطن احيانا للإصابة بالصعق الكهربائي خاصة فى ظل سقوط الأمطار والسيول وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، والتى تعرض حياة البعض للخطر، لذلك هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها للتعامل مع مصابى الصعق الكهربائى وكيفية اسعافه وهى كالآتي:

1. افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

2. فى حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء:

• لا تلمس المصاب بالصعق بأيد غير معزولة بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء من المصاب.

• استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

• وإن أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع وسحبه.

3. استدعى المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

4. تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.