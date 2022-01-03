اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 03:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف إزاى تسعف مصاب الصعق الكهربائى تحسبا لسقوط الأمطار

الإثنين، 03 يناير 2022 03:00 ص
اعرف إزاى تسعف مصاب الصعق الكهربائى تحسبا لسقوط الأمطار مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتعرض المواطن احيانا للإصابة بالصعق الكهربائي خاصة فى ظل سقوط الأمطار والسيول وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، والتى تعرض حياة البعض للخطر، لذلك هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها للتعامل مع مصابى الصعق الكهربائى وكيفية اسعافه وهى كالآتي:

1. افصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

2. فى حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء:

• لا تلمس المصاب بالصعق بأيد غير معزولة بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء من المصاب.

• استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

• وإن أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع وسحبه.

3. استدعى المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

4. تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الصعق الكهربائي

الأمطار و السيول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة