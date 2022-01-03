استقرار أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري.. الأسمنت يبدأ 875 جنيها

كتب إسلام سعيد

بلغ سعر طن الحديد في مصانع الدورة المتكاملة حوالي 14900 جنيه، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيه، وقد يختلف هذا السعر من محافظة إلى أخرى.

أما عن أسعار الأسمنت فتسجل حاليًا 875 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر، ويصل أقصى سعر ألف جنيه، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها إلى 1100 جنيه.

وتراجع سعر طن الحديد لمصانع الدرفلة 13700 جنيها تسليم أرض المصنع ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 14 ألف جنيه.

وتم إعلان تعديلات ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتي شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة في القرار 47 لسنة 2020 ، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين، لتشهد إضافة 4 قطاعات إنتاجية جديدة منها بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكي.