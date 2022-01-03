استطلاع: 68% من الأمريكيين يرون اقتحام الكونجرس مؤشرا على زيادة العنف السياسي

كتبت: نهال أبو السعود

قال اثنان من كل ثلاثة أمريكيين شملهم استطلاع جديد للرأي إن هجوم 6 يناير على الكابيتول هيل مبنى الكونجرس لم يكن حادثة منعزلة.

وأظهر استطلاع سي بي إس الإخباري أن 68 % من المستطلعين قالوا إنهم يعتقدون أن الهجوم مؤشر على زيادة العنف السياسي في البلاد ، بينما قال 32 % منهم إنه كان معزولاً.

كما قال 66 % إن الديمقراطية الأمريكية مهددة بعد مرور عام على الهجوم ، بينما قال 33 % إن الديمقراطية الأمريكية آمنة.

وجد المستطلعون أن الغالبية العظمى من الديمقراطيين - 81 % - قالوا إنهم لا يوافقون بشدة على الأحداث في الكابيتول ، مع موافقة 34 % من الجمهوريين.

عندما طُلب منهم وصف ما حدث في مبنى الكابيتول ، قال 85 في المائة من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع إنه كان تمردًا ومحاولة للإطاحة بالحكومة. وبالمقارنة ، قال 21 في المائة من الجمهوريين إن هجوم الكابيتول كان تمردًا ، وقال 18 في المائة إنه كان محاولة للإطاحة بالحكومة.

ووفقا للتقرير، وافق 41 في المائة من المستطلعين على أن أنصار الرئيس السابق ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول ، بينما قال 9 في المائة فقط من الجمهوريين نفس الشيء ، حسبما أشار منظمو الاستطلاعات.

تم إصدار الاستطلاع قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى ليوم 6 يناير ، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول بينما كان الكونجرس يشهد فوز الرئيس بايدن الانتخابي، واجرى الاستطلاع الجديد الذى شمل 2063 بالغا فى الفترة ما بين 27 و 30 ديسمبر.