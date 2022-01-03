اليوم السابع
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استشارى حالات حرجة: 6 % فقط من مرضى أوميكرون يحتاجون لجهاز تنفس صناعى

الإثنين، 03 يناير 2022 10:53 م
استشارى حالات حرجة: 6 % فقط من مرضى أوميكرون يحتاجون لجهاز تنفس صناعى كورونا
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور حاتم سليمان استشارى الحالات الحرجة، إن متحور أوميكرون أكثر المتحورات المعروفة انتشارا حتى الآن، مشيرا إلى أن الانتشار الكبير يعد أبرز العوامل الخطرة التي تميز هذا المتحور عن باقى المتحورات حتى متحور دلتا.

وأضاف استشارى الحالات الحرجة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن متحور أوميكرون أصبح المتحور السائد في الكثير من دول العالم حتى عن متحور دلتا، وأصبح شبه المؤكد أن متحور أوميكرون أقل خطورة من متحور دلتا، مع الأخذ في الاعتبار أن لقاحات تم إعطاؤها بشكل كبير عن فترة انتشار دلتا.

وتابع استشارى الحالات الحرجة، أن 16 % من المرضى يحتاجون لجهاز تنفس صناعى حال إصابتهم بمتحور دلتا، بينما 6 % فقط من المرضى يحتاجون لتنفس صناعى حال إصابتهم بمتحور أوميكرون وهذا يؤكد ان المتحور اقل خطورة من دلتا.

 


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