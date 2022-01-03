اليوم السابع
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ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسـوائل الغاز بـ902 ألف برميل يوميا

الإثنين، 03 يناير 2022 05:53 م
ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسـوائل الغاز بـ902 ألف برميل يوميا حقل بترول - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

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تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسـوائل الغـاز الطبيعى خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 902 ألف برميل يوميا، أى بنسبة 0.9% مقارنـة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 97.9 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ديسمبر 2021.

 

 

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، ارتفاع إجمالى إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبـك بنسبة 1% ليصـل إلى نـحـو 65 مليـون برميل يوميا، كمـا ارتفعت إمـدادات الـدول الأعضاء فى منظمة أوبك بنسبة 0.9 % لتصل إلى نحو 32.9 مليون برميل يوميا .

 

وأشار التقرير، إلى أنه فيمـا يخـص إمـدادات مجموعـة دول أوبـك + مـن الـنفط الخـام فقـد ارتفعـت خـلال شـهر نوفمبر 2021 بنحـو 325 ألـف برميل يوميا، أى بنسبة 0.9 % مقارنـة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 37.3 مليون برميل يوميا، فقد ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء فى مجموعة اوبك + بنسبة 0.6 % لتصل إلى نحو 13.9 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء فى منظمة أوبك، وهى أعضـاء فـى مجموعـة أوبـك +، بنسبة % 1.1 لتصل إلى نحو 23.4 مليون برميل يوميا.


بترول

امدادات البترول

نفط خام

غاز

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