ارتفاع إصابات كورونا في فلوريدا الأمريكية 948% خلال 14 يوما

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفعت حالات الإصابة بكورونا في ولاية فلوريدا الامريكية بنسبة 948% في أسبوعين فقط، حيث يقود أوميكرون القابل للانتقال إلى موجة ضخمة من العدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

على الرغم من أن الدكتور أنتوني فاوتشي - كبير المستشارين الطبيين لجو بايدن - حذر من النظر في حالات دخول المستشفى وليس العدوى، من أجل قياس شدة المتحور، فقد زاد متوسط ​​سبعة أيام للمرضى الأمريكيين في المستشفى بأكثر من 40 % خلال الأسبوع بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وارتفعت الحالات بأكثر من 100% على الصعيد الوطني ، على الرغم من نقص الاختبارات الكشف عن الفيروس.

في فلوريدا ، حذر المسؤولون المحليون من أن السكان كانوا ينتظرون لساعات في طوابير طويلة في بعض الأحيان لأميال فقط لإجراء اختبار. والقى باللوم على وزارة الصحة بالولاية والمحافظ رون ديسانتيس.

تشير الدلائل إلى أن أوميكرون هو نوع أكثر اعتدالًا وإن كان شديد العدوى. لكنها "ستلحق ضررًا فادحًا بين غير الملقحين في كل من الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم" ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

تم تطعيم 62% فقط من سكان الولايات المتحدة بشكل كامل ، مع وجود أعداد منخفضة بشكل خاص في الجنوب والعديد من الولايات الجبلية، والتعزيزات متاحة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكبر ، ولكن فقط حوالي ثلث الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل اختاروا الحصول على واحدة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض الأمريكيين الذين يعانون من نقص المناعة يعودون لأخذ جرعات رابعة أو خامسة ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان القيام بذلك آمنًا أم فعالًا.

توفي اكثر من 820 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب الوباء لقد قلب الحياة وسبل العيش رأساً على عقب وأرسل الاقتصاد إلى السقوط الحر.