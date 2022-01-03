اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 04:58 م
أكرم القصاص
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احذروا القاتل الصامت.. نصائح للوقاية من حرائق الدفايات والاختناق بالغاز.. إنفوجراف

الإثنين، 03 يناير 2022 04:08 م
احذروا القاتل الصامت.. نصائح للوقاية من حرائق الدفايات والاختناق بالغاز.. إنفوجراف نصائح للوقاية من حرائق الدفايات والاختناق بالغاز

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مع استعمال الدفايات للهروب من برودة الجو، تقع حرائق داخل الشقق السكنية والعقارات والمنشآت لكثرة استخدامها وتركها داخل الشقق والنوم ويحدث بعدها انصهار للدفاية ووقوع وفيات أو مصابين.
 
كما يتعرض البعض لقاتل صامت من خلال استخدام سخانات الغاز، وهو غاز ثاني أكسيد الكربون الذى يتواجد في الحمام خاصة العرسان الجدد في حالة عدم اختبار السخان وعدم وجود مصدر تهوية مناسب يتسبب فى وقوع ضحايا بشكل متكرر فى فصل الشتاء.
 
ووضعت إدارة الحماية المدنية مجموعة من التوصيات للوقاية من حرائق الدفايات ومنها:
 
نصائح الوقاية من حرائق الدفايات والاختناق بالغاز
نصائح الوقاية من حرائق الدفايات والاختناق بالغاز
 
كما حذرت إدارة الحماية المدنية من خطورة سخانات الغاز وحدوث حالات اختناق بشكل متكرر للمواطنين وللحماية من تلك الأخطار يتم اتباع التالي:
 
الوقاية من الاختناق بالغاز
الوقاية من الاختناق بالغاز

 


حرائق الدفايات

الاختناق بالغاز

سخانات الغاز

غاز ثاني أكسيد الكربون

قاتل صامت

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