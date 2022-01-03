إنهاء تطوير مركز شباب طليا والفرعونية وكفر الفرعونية ضمن "حياة كريمة" بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، على الانتهاء من ثلاث مشروعات جديدة بقطاع الشباب والرياضة بقرى أشمون، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب طليا، وكذا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الفرعونية، بالإضافة إلى الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءه مركز شباب كفر الفرعونية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون.

وأكد أنه تم الانتهاء من هذه المشروعات فى الموعد المحدد لها، وأوضح سرور إلى أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة فى ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع، وليصبح مكاناً يليق بأهالى القرى لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة فى جميع القطاعات الخدمية .

وأشار سرور أن بتسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز السابع لحياه كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقرى أشمون، وأوضح أنه جارى الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً على المتابعة الدورية لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.