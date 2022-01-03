اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إنهاء تطوير مركز شباب طليا والفرعونية وكفر الفرعونية ضمن "حياة كريمة" بالمنوفية

الإثنين، 03 يناير 2022 01:04 م
إنهاء تطوير مركز شباب طليا والفرعونية وكفر الفرعونية ضمن "حياة كريمة" بالمنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، على الانتهاء من ثلاث مشروعات جديدة بقطاع الشباب والرياضة بقرى أشمون، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب طليا، وكذا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الفرعونية، بالإضافة إلى الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءه مركز شباب كفر الفرعونية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون.

 

وأكد أنه تم الانتهاء من هذه المشروعات فى الموعد المحدد لها، وأوضح سرور إلى أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة فى ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع، وليصبح مكاناً يليق بأهالى القرى لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة فى جميع القطاعات الخدمية .

 

وأشار سرور أن بتسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز السابع لحياه كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقرى أشمون، وأوضح أنه جارى الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً على المتابعة الدورية لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حياة كريمة

مركز أشمون

اخبار مصر

اخبار المنوفيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة