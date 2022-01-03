إصابة 7 أشخاص بحروق واختناق إثر اندلاع حريق داخل مخبز بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بالاختناق وحروق مختلفة بالجسم أثر نشوب حريق داخل مخبز بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مخبز بسبب ماس كهربائى بقرية أبو الشقاف التابعة لمركز حوش عيسى وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية باشراف العميد محمد بلبع وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص بحروق واختناق وهم كل من:- شاكر الشحات عبدالله، 20 عاما، ادعاء اختناق، هادى شعبان مهدى، 21 عاما، ادعاء اختناق، سمبل السيد النواسانى، 37 عاما، حروق متفرقة بالجسم بنسبة 10٪، محمد على عبد الحليم، 35 عاما، حروق متفرقة بالجسم، محمد خميس محمد عبد الله، 16 عاما، حروق باليد اليسرى، آدم أحمد عيد، 21 عاما، ادعاء اختناق، محمد جبريل على، 24 عاما، جرح باليد اليسرى وجروح بالوجه.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.