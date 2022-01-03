إصابة زوجين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى فى الغربية

شهدت منطقة كوبري الفاروق بمدخل مدينة طنطا في محافظة الغربية ، حادث تصادم سيارتين ملاكي خلال استقلالهما السيارة الملاكي الخاصة بهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج .
تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بمدخل مدينة طنطا كوبري الفاروق وسقوط مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين أن سيارة اصطدمت بأخرى ملاكي يستقلها زوجان، مما أسفرعن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تم التحفظ على قائد السيارة الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.
حادث - أرشيفية
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شهدت منطقة كوبري الفاروق بمدخل مدينة طنطا في محافظة الغربية ، حادث تصادم سيارتين ملاكي خلال استقلالهما السيارة الملاكي الخاصة بهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج .
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