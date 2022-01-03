اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة زوجين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى فى الغربية

الإثنين، 03 يناير 2022 11:04 ص
إصابة زوجين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى فى الغربية حادث - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة كوبري الفاروق بمدخل مدينة طنطا في محافظة الغربية ، حادث تصادم سيارتين ملاكي خلال استقلالهما السيارة الملاكي الخاصة بهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج .

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بمدخل مدينة طنطا كوبري الفاروق وسقوط مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين أن سيارة اصطدمت بأخرى ملاكي يستقلها زوجان، مما أسفرعن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم التحفظ على قائد السيارة الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.




 


حادث

حادث سير

اصابة زوجين

طنطا

الغربية

اخبار للغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة