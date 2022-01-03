اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إزاى تأمن بيتك وأهلك من الشياطين؟ هكذا رد مجمع البحوث الإسلامية (إنفوجراف)

الإثنين، 03 يناير 2022 04:16 م
إزاى تأمن بيتك وأهلك من الشياطين؟ هكذا رد مجمع البحوث الإسلامية (إنفوجراف) إزاى تأمن بيتك وأهلك من الشياطين؟ هكذا رد مجمع البحوث الإسلامية

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إزاى تأمن بيتك وأهلك من الشياطين؟، سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ونستعرض ما أورده المجمع فى الإنفوجراف التالى.
 
إزاى تأمن بيتك وأهلك من الشياطين؟ هكذا رد مجمع البحوث الإسلامية
إزاى تأمن بيتك وأهلك من الشياطين؟ هكذا رد مجمع البحوث الإسلامية
 
وكشف مجمع البحوث الإسلامية عن خريطة "تأمين البيت والأهل" بالأذكار، وذلك تحت عنوان "كيف تؤمن بيتك؟"، على النحو الآتى:
 
1 – قراءة سورة البقرة : قال رسول الله " لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة".
 
2- قراءة قوله تعالى: " وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون".
 
3- ذكر الله تعالى عند دخول البيت : قال رسول الله : إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان : لا مبيت لكم، ولا عشاء، وإذا دخل، فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال : أدركتم المبيت والعشاء".
 
4- المداومة على المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج من البيوت.

 


تأمين البيت من الشيطان

الشيطان

ازاى تامن بيتك من الشياطين

فضل سورة البقرة

البحوث الإسلامية

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