إحالة أوراق صاحب "دولاب الدكش" بأوسيم إلى المفتى لإتجاره فى الهيروين

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، بإحالة أوراق تاجر مخدرات صاحب "دولاب الدكش" على جوجل فى منطقة أوسيم لفضيلة المفتى، بتهمة حيازة مخدر الهيروين وحددت جلسة 8 فبراير للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمود أحمد أحمد محمد دهشان، والمستشار ياسر على الزيات وأمانة سر محمد الجمل وإيهاب شكرى.

اعترف المتهم وشهرته حسان الدكش عقب إلقاء ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بالجيزة، القبض عليه، لاتهامه بحيازة ما يقرب من 2 كيلو هيروين، وبندقية آلية، أنهما حولة منطقة زراعية بطريق البراجيل إلى "دولاب" مخدرات، وهو وكر يتردد عليه عملائه للحصول على المواد المخدرة، وأشار إلى اتخاذه تلك المنطقة لاقترابها من الطريق الدائرى، وسهولة وصول المتعاطين من قائدى السيارات والتوك توك إليه.

وأضاف المتهم أنه بالرغم من اتجاره بالعديد من المواد المخدرة، إلا أنهما تخصص فى الآونة الأخيرة فى ترويج مخدر الهيروين، مستهدفا تحقيق ثروة طائلة، لارتفاع الأرباح الناتجة عن الاتجار به، كما اعترف باستخدام البندقية المضبوطة بحوزته فى الدفاع عن نشاطه، من المترددين عليه، خاصة أن عملائه من المسجلين خطر والعاطلين.

وسادت حالة من الفرحة بين أهالى منطقة البراجيل بأوسيم، بعد مداهمة ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم لوكر لتجارة المخدرات، وضبط اثنين من المتورطين فى إدارته، وبحوزتهما ما يقرب من كيلو من مخدر الهيروين، وبندقية آلية.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد اتخاذ عدد من المسلحين منطقة زراعية بطريق البراجيل، وكرا لترويج المواد المخدرة. عقب رصد تحركات المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وشهرته حسان الدكش من تجار المواد المخدرة، وبحوزته ما يقرب من كيلو هيروين، وبندقية آلية، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمخدر للاتجار به، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته.

عقب ضبط المتهم، سادت حالة من الفرحة بين أهالى منطقة البراجيل، لتطهير المنطقة من وكر المخدرات، وطالبوا بمواصلة الحملات الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة.