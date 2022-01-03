أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجد الراضي بعد الانتهاء من تشييده لخدمة الأهالى

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المسجد الجديد المقرر افتتاحه يوم الجمعة المقبل هو مسجد الراضى بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي سيتم افتتاحه بحضور لفيف من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر.

وفى نفس السياق أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه شملت إنجازات مديرية أوقاف الأقصر فى عام 2021، عمليات الإحلال والتجديد المستلمة لـ13 مسجدا، وتمت عمليات الصيانة والترميم المستلمة لـ10 مساجد، كما تجرى عمليات الإحلال والتجديد حالياً فى 5 مساجد وتجرى أعمال الصيانة والترميم حالياً فى 3 مساجد، وفى مجال البر والخيرات والمساعدات الإنسانية تم توزيع 36 طن لحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وتم منح 278 قرض حسن لبعض العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعة، وصرف مساعدات مالية لعدد 34 أسرة مستحقة بمبلغ وقدره 10000 جنيه طبقا للتعليمات الواردة من الوزارة، وفى مجال مكافحة جائحة كورونا تم صرف 100 كمامة طبية للعاملين بالمديرية وتنفيذ 11 حملة لتعقيم وتطهير المساجد، كما تم عقد 28 اجتماعا لجميع العاملين بالمديرية.

أما بالنسبة لافتتاحات المساجد، تم افتتاح 22 مسجدا وهى ما يلي:- (مسجد الهرامشة الجديد بقرية الزينية بحرى بمركز ومدينة الزينية - مسجد بلال بن رباح بمنشأة العمارى بمدينة الاقصر - مسجد الرحمة بشارع الاسطبل بمركز ومدينة إسنا - مسجد الإمام الحسين بالقرية بمركز ومدينة إسنا - مسجد الخوالد بالخوالد بمركز ومدينة الطود - مسجد الرحمن الرحيم بالرزيقات بحرى بمركز ومدينة أرمنت - مسجد النور بالمريس بمركز ومدينة الطود - مسجد أولاد حسن بالمحاميد قبلى بمركز ومدينة أرمنت - مسجد الحساسنة بنجع البركة بقامولا بمركز ومدينة القرنة - مسجد المجمع الإسلامى بنجع الشيخ فضيل بمركز ومدينة إسنا - مسجد آل البيت بالحليلة بمركز ومدينة إسنا - مسجد الرحمن الرحيم بالمهيدات بالعديسات قبلى بمركز ومدينة الطود - مسجد مجلس مدينة أرمنت بمركز ومدينة أرمنت والتابع لإدارة أوقاف - مسجد العتيق بنجع عامر بقرية أصفون بمركز ومدينة إسنا والتابع لإدارة أوقاف أصفون - مسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود والتابع لإدارة أوقاف الطود - مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود والتابع لإدارة أوقاف الطود - مسجد الحاج حسيب بالقرنة بمركز ومدينة القرنة والتابع لإدارة أوقاف القرنة - مسجد التقوى بقرية زرنيخ بمركز ومدينة إسنا والتابع لإدارة أوقاف اسنا - مسجد الصن بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت والتابع لإدارة أوقاف أرمنت- مسجد الظاهرى بمركز ومدينة الطود والتابع لإدارة أوقاف الطود - مسجد الإمام البخارى بقرية النمسا بمركز ومدينة إسنا والتابع لإدارة أوقاف النمسا - مسجد القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة والتابع لإدارة أوقاف القرنة).