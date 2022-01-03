اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية ينجح فى إعادة طفلة لأسرتها بعدما ضلت الطريق بشبرا الخيمة

الإثنين، 03 يناير 2022 12:25 م
أمن القليوبية ينجح فى إعادة طفلة لأسرتها بعدما ضلت الطريق بشبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بقسم ثانى شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، في إعادة طفلة صغيرة ضلت الطريق عقب خروجها من المنزل لشراء بعض مستلزمات المنزل فجلست في أحد الأماكن، وأثناء قيام قوة أمنية بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، شاهدوا الطفلة وتم اصطحابها لديوان القسم وإعادتها لأسرتها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم جلوس طفلة بمفردها في حالة بكاء شديد، وبسؤالها قررت بأنها ضلت طريق عودتها لمحل سكنها عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات، وتجهل عنوانها وعدم تمكنها من التوصل لأهليتها.

تم تقديم الدعم النفسى لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أهليتها والتوصل لمحل سكنها، وأمكن التوصل لوالدها "مقيم بدائرة القسم"، وباستدعائه حضر وتعرف عليها وأقر بأنها نجلته، وأيد ما جاء بأقوالها، وتم تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها وقدم والد الطفلة الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول في إعادتها لأسرتها.

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

شبرا الخيمة

طفلة ضلت الطريق

مديرية امن القليوبية

مدينة شبرا الخيمة

طفلة

إعادة طفلة لأسرتها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض اختفاء تاجر خردة بشبرا الخيمة: جاره وراء الواقعة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:10 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط سيدة وزوجها استوليا على 1.2 مليون جنيه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:00 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه فى بنها

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:06 ص

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة فتاة بطريق شبرا بنها الحر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:11 م

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بمنزله فى القناطر الخيرية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:33 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص وسط الزراعات بكفر شكر

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:52 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة