أمن القليوبية ينجح فى إعادة طفلة لأسرتها بعدما ضلت الطريق بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت الأجهزة الأمنية بقسم ثانى شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، في إعادة طفلة صغيرة ضلت الطريق عقب خروجها من المنزل لشراء بعض مستلزمات المنزل فجلست في أحد الأماكن، وأثناء قيام قوة أمنية بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، شاهدوا الطفلة وتم اصطحابها لديوان القسم وإعادتها لأسرتها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم جلوس طفلة بمفردها في حالة بكاء شديد، وبسؤالها قررت بأنها ضلت طريق عودتها لمحل سكنها عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات، وتجهل عنوانها وعدم تمكنها من التوصل لأهليتها.

تم تقديم الدعم النفسى لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أهليتها والتوصل لمحل سكنها، وأمكن التوصل لوالدها "مقيم بدائرة القسم"، وباستدعائه حضر وتعرف عليها وأقر بأنها نجلته، وأيد ما جاء بأقوالها، وتم تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها وقدم والد الطفلة الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول في إعادتها لأسرتها.