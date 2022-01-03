اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 01:59 م
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أمطار وسيول بالحسنة في وسط سيناء ومجلس المدينة يدفع بمعدات لسحبها.. صور

الإثنين، 03 يناير 2022 01:53 م
أمطار وسيول بالحسنة في وسط سيناء ومجلس المدينة يدفع بمعدات لسحبها.. صور أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت مناطق مركز الحسنة بوسط سيناء، هطول أمطار وجريان المياه بالوديان، وأعلن مجلس مدينة الحسنة ، أن اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، قام بالمتابعة الميدانية لجميع القرى التابعة للمركز والمدينة، وتفقد الآثار الجانبية لتساقط الأمطار، والاطمئنان على الأوضاع داخل القرى.

وأشار إلى أن قرية الجفجافه وقرية بغداد، شهدت مرور السيل المار بتجمع المطلة على مسار طريق الجفجافة تمادا، ويعد من السيول الضعيفة، ولم يتسبب فى أى أضرار بشرية أو اقتصادية، ووجه بجاهزية معدات التدخل السريع الخاصة بمجلس المدينة، تحسبا لأي أزمة تحدث نتيجة الأمطار.

كما شهد مركز الحسنة جريان السيل باتجاه طريق الحسنة نخل، القادم من وادى الحمض عبر الطريق فى اتجاه وادى البروج ، ولا يوجد اى اضرار ويعتبر من السيول الضعيفه وتم فتح الطريق أمام المارة.

وأعلن رئيس مدينة الحسنة رفع درجة الاستعداد القصوى بمجلس الحسنة، و تحرك معدات التدخل السريع وإدارة الأزمات ، ونزح كميات المياه المتجمعة في الشوارع حفاظا على سلامة المواطنين أثناء السير .

 

أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (1)
أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (1)

 

أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (2)
أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (2)

 

أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (3)
أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (3)

 

أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (4)
أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (4)

 

أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (5)
أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (5)

 

أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (6)
أمطار وسيول بمناطق الحسنة بوسط سيناء (6)

 

 


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