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أمطار على عدة مناطق تمتد للعاصمة وشبورة كثيفة.. القاهرة 10 درجات

الإثنين، 03 يناير 2022 07:00 ص
أمطار على عدة مناطق تمتد للعاصمة وشبورة كثيفة.. القاهرة 10 درجات شبورة مائية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين،  طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، أمطار خفيفة إلى  متوسطة على  مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
 
 
 
 
 

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